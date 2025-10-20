〈「自分には明るい未来があると信じていた」中堅証券会社のエリート新人→30年後、クリーニング工場の契約社員に…“キャリアダウン転職”を続けた53歳男性の後悔〉から続く河島誠司さん（53歳・愛知県常滑市出身／岡崎市在住）は、クリーニング工場で契約社員として働き、副業を含めた年収は約300万円。家族は看護師の妻（51歳）、社会人の長男（24歳）、大学3年生の次男（21歳）の4人暮らし。【写真ページ】こんなしょぼいお