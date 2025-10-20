ラッパーのちゃんみな（27）が19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。誹謗（ひぼう）中傷を浴びた過去を明かした。「細すぎる」「デカすぎる」など過激な歌詞が並ぶちゃんみなの楽曲。これは実際に浴びた、容姿への心ない言葉だという。「17歳かな。デビューしたばかりの時に“太ってる”“ブサイク”って言われて。曲よりも見た目の評価が多くて、違和感を感じて」とストレスで摂食障害になり、1