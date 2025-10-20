俳優の水上恒司が主演を務める映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）のキックオフイベントが20日、都内で行われた。水上、綱啓永、木戸大聖、JUNON（BE:FIRST）が出席。本格演技初挑戦となるJUNONは、緊張を見せた。【集合ショット】少し緊張？真剣な表情で撮影に応じる綱啓永＆水上恒司ら作品にちなみ、暴風が吹かれる中登場したキャストたち。“防風鈴（WIND BREAKER）”さながらのオーラを放って登場し