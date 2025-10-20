20日午前8時ごろ、奈良県橿原市城殿町の木造2階建て住宅で「屋根から黒煙が出ている」と通行人から119番があった。消防によると、住宅は80代の母親と50代の娘2人の3人暮らし。県警によると住人と連絡が取れていないという。