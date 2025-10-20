樋口美穂子撮影／積 紫乃（松原孝臣：ライター）多くのトップスケーターを輩出する名古屋、グランプリ東海クラブで長年指導し、2022年に独立。その後も名古屋を拠点にしていた樋口美穂子コーチが、今年から新潟へ移動、指導を始めることになりました。前編ではきっかけやフィギュアスケートへの変わらぬ情熱、後編ではオリンピックシーズンにおける選手の指導、コーチとしての考えを伺いました。（JBpress）●フィギュアスケート