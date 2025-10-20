20日朝、にかほ市の民家敷地内で、クマによるカキの食害が確認されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、20日午前6時半ごろ、にかほ市象潟町小滝字旭塚に住む70代の男性が、自宅の裏にカキを採りに行ったところ、カキの木の枝が折られ、カキの実が食べられているのを見つけました。カキの木には、クマの爪痕のようなものがついていたということです。警察が注意を呼びかけています。