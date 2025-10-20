占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）独断、人任せ、どちらもNG。混ぜて、よりよい形へ。ふと、気が変わりそう。「絶対に」「こうしなきゃ」という縛りが緩むでしょう。ちょっとやり過ぎていた、言い過ぎていた、そんな反省が生まれることも。でも、必要以上に自分を責める必要はありません。これまでの