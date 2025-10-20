エーゲ航空は、ATR72-600型機を2機追加発注した。エーゲ航空とオリンピック航空の機材更新に伴うもので、オリンピック航空はすでに、ATR72-600型機12機、ATR42-600型機3機のATR機を15機保有し、ギリシャ国内線や国際線を運航している。エーゲ航空とオリンピック航空は85機を保有し、47か国162都市に乗り入れている。2027年3月までに、14機の新機材を導入する。