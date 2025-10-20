［J１第34節］湘南 １−１ 京都／10月19日／レモンガススタジアム平塚J１で優勝戦線に絡む京都は10月19日、J１第34節で湘南と敵地で対戦。29分に湘南の鈴木章斗に先制点を許したが、徐々にペースを掴み始め、38分にPKを獲得する。だが、原大智がこれを決め切れず、さらに前半終了間際には最終ラインの柱・鈴木義宜が一発レッドで退場するなど苦しい状況が続いた。それでも交代出場の山田楓喜や中野瑠馬、長沢駿らがチャンスを