北日本を中心に西高東低の気圧配置となって寒気が南下しています。きょう午前中に、気象庁は北海道の手稲山、鷲別岳、横津岳で初冠雪を観測したと発表しました。手稲山では平年より2日遅かったものの、鷲別岳は平年より11日、横津岳では平年より9日早い初冠雪でした。また、稚内で20日8時すぎに平年より1日遅い初雪を観測しました。全国の気象台に先駆けての初雪で、各地から冬の便りが届いています。また、東日本の南海上から西日