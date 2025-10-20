男子テニスのヨーロピアン・オープンは19日、ブリュッセルで行われ、シングルス決勝でフェリックス・オジェアリアシム（カナダ）がイジ・レヘチカ（チェコ）に7―6、6―7、6―2で競り勝って今季3勝目、ツアー通算8勝目を挙げた。（共同）