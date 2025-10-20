自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は２０日午後、連立政権樹立に向けた党首会談を行う。自民は維新側が求めている国会議員定数削減などの要望を大筋で受け入れる方針で、両党は連立政権発足で合意する見通しだ。合意が成立すれば、維新は２１日召集の臨時国会で行われる首相指名選挙で自民に協力する構えで、高市氏が初の女性首相に選出される方向だ。吉村氏は２０日午前、大阪府庁で、「本日、連立政権