香港の空港で20日未明、着陸した貨物機が滑走路を外れ海に転落しました。地上にいた車両とぶつかったとみられ、2人が死亡しました。【映像】海に転落し、半分沈んだ状態の機体午前3時50分ごろ、香港国際空港に着陸したボーイング747型貨物機が、滑走路を外れ機体が海に転落しました。現地メディアによりますと、貨物機は地上で作業をしていた車両と衝突した後に海に転落した可能性があり、この事故で車両に乗っていた2人が死