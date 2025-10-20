フロリダ州ウェストパームビーチ（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１９日、南米コロンビアに対する財政支援を全て停止すると発表した。これにより、同国のペトロ大統領との対立は激しさを増した。トランプ氏はＳＮＳへの投稿で、ペトロ氏はコロンビアにおける麻薬生産を「何ら阻止していない」とし、「米国が行ってきた多額の財政支援は、長期にわたり米国が搾取されたということに等しい」と非難。「今日をもって、コロンビアに対する