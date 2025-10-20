上皇后・美智子さまは20日、91歳の誕生日を迎え、天皇皇后両陛下や愛子さまなどからお祝いのあいさつを受けられました。午前11時過ぎ、両陛下は上皇ご夫妻にお祝いのあいさつをするため、赤坂御用地を訪問され、これに先立ち、長女の愛子さまも笑顔で手を振り、ご夫妻のもとに向かわれました。美智子さまは、戦後80年にあたる今年、天皇皇后両陛下の硫黄島などへの慰霊の旅を見守り、夏には、戦後中国から引き揚げた人たちが開拓し