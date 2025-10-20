NHKは20日、元会長の海老沢勝二（えびさわ・かつじ）さんが10月19日午後10時5分に亡くなったと発表した。91歳だった。茨城県潮来市出身の海老沢さんは、1957年（昭32）に早大卒業後、NHKに記者として入局。政治一筋に歩み、政治部長、報道局長を経て、91年にNHKエンタープライズ社長に就任。93年にNHKに専務理事として復帰し、97年に会長に就任した。大幅な経費削減での経営立て直し、デジタル化推進などの功績もあったが、04年7月