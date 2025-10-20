【モデルプレス＝2025/10/20】日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（毎週土曜よる11時〜）の公式Instagramが10月18日、更新された。同日放送回のゲスト・女優の杉咲花のハワイでのオフショットを公開し、話題となっている。【写真】杉咲花「雰囲気変わる」と話題の美肩見せハワイコーデ◆杉咲花、ハワイオフショット公開投稿では、杉咲が番組内で実際に訪れたスポットを紹介。ビーチの砂浜で海に脚をつけている姿、