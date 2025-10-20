この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第22話をごらんください。 最近帰りが遅く、態度もそっけない邦夫の浮気を疑う佳奈さん。職場の元先輩・香に相談すると、邦夫と同じ課で働く星野に協力してもらうことになります。 &