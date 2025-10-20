精悍デザインに新色が似合うホンダは2025年5月16日、ミドルサイズミニバン「ステップワゴン」に、内外装の質感を一層高めた「スパーダ プレミアムライン ブラックエディション」を設定し、発売しました。このモデルは、エアロ仕様の上級グレード「スパーダ」をベースに、ブラックを基調とした専用装備を内外装に施し、より精悍で上質なスタイルを演出しています。ブラック仕立ての精悍デザイン！【画像】超カッコいい！ これが