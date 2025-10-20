「コーチ」（テレビ東京系）の第1話が、17日に放送された。本作は、堂場瞬一氏の同名小説をドラマ化。警視庁人事二課から派遣された特命職員向井光太郎（唐沢寿明）の的確なアドバイスによって、悩みを抱えた若手刑事たちが刑事としても人間としても成長していく姿を描く異色警察エンターテインメント。池袋西署の係長・益山瞳（倉科カナ）は若くして女性管理職になり、年上の部下を抱えやりづらさを感じていた。そんな中、