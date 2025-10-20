あなたは読めますか？突然ですが、「怺える」という漢字読めますか？日常生活で「がまんする」という意味の言葉として使われますが、「堪える」と書かれることが多いため、この「怺える」という表記を見ると、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「こらえる」でした！「怺える（こらえる）」とは、「苦しみや痛み、感情などを耐えて我慢する」「抑えて外に表さない」という意味を持つ言葉です。