◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）クラシック３冠目の舞台に間に合ったアマキヒ（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ブラックタイド）は、２０１０年の牝馬３冠馬アパパネの息子という良血。日本ダービーの出走を目指した青葉賞では０秒２差の５着。わずかの差で権利を逃したが、余裕を持ったローテーションを組めたことは成長を促すという意味ではプラスになったかもしれない。前走の阿賀