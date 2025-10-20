◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ―マリナーズ（１９日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手が１９日（日本時間２０日）、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦に先発し、５回２／３を６安打２失点の好投を見せた。新人イエサベージが３イニング連続併殺打に仕留める粘りのピッチングを見せた。３回１死満塁で今季６０本塁打、ポ