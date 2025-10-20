【ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～ ライザリン・シュタウト 水着Ver. 1/4スケールフィギュア】 2026年3月順次発送予定 価格：41,800円 デザインココは、10月より順次発送予定だったフィギュア「ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～ ライザリン・シュタウト 水着Ver. 1/4スケールフィギュア」の発売日延期を発表した