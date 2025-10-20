俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第２話が１９日に放送され、世帯平均視聴率が１０・４％を記録したことが２０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１１・７％でスタートし、２話連続で２ケタ視聴率をキープ。個人視聴率は６・０％だった。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と