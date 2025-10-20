警察によりますと、20日午前7時半すぎ、福岡市博多区住吉のホテルで男性が建物の5階から転落し、通行中の女性に接触しました。2人は病院に運ばれ、治療中です。2人とも搬送時に意識があり、命に別条はないということです。ホテルの客室の窓が割れていたということで、警察が当時の状況を調べています。