寒暖差が激しい秋冬にぴったりのインナーが登場！グンゼの「アセドロン」シリーズから、薄手モデル「ファイヤーアセドロン」が新発売されました。発熱機能と吸湿発熱の組み合わせで、汗冷えを防ぎながら、快適な着心地を提供。重ね着しても着ぶくれしにくい薄手モデルは、長いシーズン使いやすく、日常使いにぴったりです。 冬の汗冷え対策は「ファイヤーアセドロン」で決まり 8分袖 価格：2,200