中国政府は今年7月から9月までのGDP=国内総生産の実質成長率がプラス4.8%だったと発表しました。また、4月から6月までの成長率は5.2%で、伸び率は0.4%縮小しました。アメリカとの貿易戦争が再燃するのではないかとの懸念が強まっていることなどが減速の原因とみられます。