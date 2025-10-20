2025年10月20日の『徹子の部屋』に柏木由紀子さんが登場。夫・坂本九さんの思い出や、愛犬との充実した日々を語ります。そこで、子役時代からの友人・酒井和歌子さんと健康の秘訣を語り合った『婦人公論』2025年7月号の記事を再配信します。*****子役時代に出会って65年来の友人どうし。性格は正反対でも、食事や趣味の時間を共有したり、健康情報を交換したりしているお二人が、日常の心がけについて語り合った。（構成：篠藤ゆり