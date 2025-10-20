来年春のセンバツにつながる秋の高校野球東海大会が、18日から愛知県内で始まりました。三重3位の津商業は愛知2位の豊川と対戦。津商業は、先発・大野が投打にわたる活躍をみせ延長タイブレークの末5対4で勝利し、2回戦進出です。また、三重2位の津田学園は岐阜3位の岐阜城北と対戦。津田学園は8回コールド3対10で敗れました。