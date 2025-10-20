高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第４週「フタリ、クラス、シマスカ？」の第16回が10月20日に放送され、話題を呼んでいます。１松野家の借金返済のため、遊郭での客引きを始めた銀二郎。それを見つけた勘右衛門が銀二郎に激怒。「恥をさらして得た金など松野家にはいらん！」とまで言ってしまいます。【写真】銀二郎の手紙を読み悲鳴をあげたトキ。怪談のよ