看護師を目指す学生たちが病院での実習を前に看護の道への決意を新たにする戴帽式が17日、三重県津市で行われました。厳粛な雰囲気の中、戴帽式に臨んだのは、津看護専門学校の2年生20人。これまでに看護の基礎を履修し、いよいよ現場での実習に臨む学生たちです。式では、一人ひとりの名前が呼ばれ、看護の道へ進む決意の証としてナースキャップが授けられました。真新しいナースキャップをつけた学生たちは、真剣な表情でナイチ