三重県内の教職員らが様々な差別の解消にむけて議論する大会が、18日と19日の2日間、三重県桑名市やいなべ市などで開かれました。19日には桑名市で全体会が開かれ、約1000人が参加。三重県人権教育研究協議会の川島三由紀会長は「残念ながら部落差別の解消には至っていない。差別のない社会にむけて私たちが何ができるかを示していきたい」と挨拶しました。続いて、実行委員長を務める桑名市の伊藤徳宇市長が、市内で差別的な落書