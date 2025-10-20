現職と新人の一騎打ちとなった任期満了に伴う三重県熊野市の市長選挙は19日に投開票が行われ、無所属で現職の河上敢二氏（69）が6回目の当選を決めました。河上さんは、産業の振興や子育て支援、少子化対策の充実などを掲げて選挙戦を戦い、元・市議会議員の新人候補を抑え6回目の当選。合併前の旧・熊野市からあわせて8期連続で市政を担うことになりました。開票結果は、以下のとおり。河上敢二（無所属・現職） 4，837票 ※当選