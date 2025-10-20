◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは20日の最終第6戦に勝つか引き分ければ日本シリーズ進出が決まる。パ・リーグのCSファイナルSで6戦までもつれ込んだのは2014年以来11年ぶり。初戦から2連勝を飾り、優勝のアドバンテージを含む3勝0敗と王手をかけたが、その後3連敗で3勝3敗と両チーム王手で「10・20」を迎えた。今季