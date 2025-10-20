2025年（1-9月）「中古自動車小売」倒産状況2025年1-9月の「中古自動車小売業」の倒産は82件（前年同期比51.8％増）で、前年同期の1.5倍に急増した。年間では、過去10年で最多の2018年（93件）を超えることがほぼ確実になった。負債総額は59億6,200万円（同90.8％増）で、前年同期の1.9倍と大幅に膨らんだ。負債1億円未満が約8割（構成比78.0％）と小規模倒産が中心だが、負債1億円以上5億円未満の中規模が17件（前年同期5件）