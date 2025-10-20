様々なタイプのパターが発売されているが、どんなモデルが人気があるのかを調査。人気モデルの売れる要因について調査してみた。【写真】人気トップの『スパイダーZT』の評価は？3位の『オデッセイ』ゼロトルクのコロがりは？10月の初週のパター売り上げランキングは以下の通りとなる。『テーラーメイド スパイダー ZT』『ピン スコッツデール』『オデッセイ Ai-ONE スクエア 2 スクエア』が熾烈な争いをしていることが分かる。