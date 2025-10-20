10月19日付けの男子世界ランキングが発表された。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化先週の国内男子メジャー「日本オープン」でツアー通算2勝目を飾り、来季の海外メジャー「マスターズ」と「全英オープン」の出場権を得た片岡尚之は、145ランクアップで355位に順位を上げた。DPワールド（欧州）ツアー「DPワールド・インディア選手権」で今季の米ツアー年間王者に輝いた34歳、トミー・フリートウッド（イングランド