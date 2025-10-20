＜日本オープン最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞予期せぬプレーオフだった。最終18番パー4でピン奥からの7メートルのパーパットを沈めて、何度も右腕を振った。「これで2位だ」――。【写真】優勝インタビューで涙を見せる片岡尚之首位と7打差から出た片岡尚之は、首位の清水大成が崩れてくることは想像もしていなかった。原敏之と並び、トータル3アンダーでホールアウトする。雨が降り始め