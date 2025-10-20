１０月２０日の北海道内は、上空に寒気が流れこんだ影響で各地で冷え込みが強まり、中山峠などで雪が降りました。（青柳記者）「あたり一面雪化粧となりました。コートを羽織っていても非常に寒いです。ことしもこの季節が始まりました」 中山峠では２０日未明から雪が降り、路肩には雪が積もりました。（愛知から来た人）「びっくりしました。こんな寒いと思わなかったです」旭川と北見を結ぶ石北峠も激しい雪が降り続き