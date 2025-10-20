JRAは20日、11月1日（日本時間2日）に米カリフォルニア州のデルマー競馬場で行われるブリーダーズC3競走の馬券を発売すると発表した。対象レースと出走予定の日本調教馬は以下の通り。【BCクラシック】ダート2000メートルフォーエバーヤング（牡4＝矢作）【BCフィリー＆メアターフ】芝2200メートルアリスヴェリテ（牝5＝中竹）【BCマイル】芝1600メートルアルジーヌ（牝5＝中内田）上記発売レースは日本時間11月2日