【北京＝照沼亮介】中国国家統計局が２０日に発表した２０２５年７〜９月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前年同期比４・８％増だった。伸び率は２四半期連続で縮小し、減速傾向が鮮明になった。米国との貿易戦争や不動産不況の長期化による個人消費の低迷が影響した模様だ。