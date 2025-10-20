「ガザ和平合意」の交渉にも詳しいイスラム組織ハマスのリーダーがANNの単独取材で、「復興への議論が近く始まる」と明らかにしました。【映像】ハマスリーダーワリード・アルキラニ―氏の発言「今後数日の間に、復興に向けたロードマップを策定する試みが実施される。この計画が成功し、実行への道筋が見つかることを期待している」（ハマスリーダーワリード・アルキラニ―氏 以下同）ハマスのリーダーワリード氏は