大阪府警本部＝大阪市中央区電飾で飾ったトラック（デコトラ）などの不正改造を見逃して車検を通す見返りに現金を受け取ったなどとして、大阪府警は20日までに、加重収賄や贈賄、道路運送車両法違反などの疑いで大阪府羽曳野市の自動車整備会社元代表大黒孝夫容疑者（59）＝同府富田林市＝と、車の所有者ら計14人を逮捕、書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。府警は、約10年前から不正を繰り返していたとみている。捜