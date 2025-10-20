中国のGDP＝国内総生産が20日発表され、7月から9月までの成長率は、去年の同じ時期と比べて4.8パーセントの伸びとなりました。アメリカのトランプ大統領の中国に対する圧力が増す中、年間目標の5％前後を下回る結果となり、中国経済の先行きの不透明感が増しています。7月から9月までのGDPの成長率は、去年の同じ時期と比べてプラス4.8％となり、前の期の5.2％から減速しました。個人消費がプラス3％と伸び悩んだほか、1月から9月