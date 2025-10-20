パナソニックは10月16日、「防犯意識」に関する全国調査の結果を発表した。調査は2025年9月19日〜9月25日、日常的に防犯への意識がある20代〜60代の男女4,700人を対象に行われた。全国防犯意識調査2025○「これって詐欺かも」と感じた人、全国で6割超「これって詐欺かも」と感じた経験があるかを聞いたところ、62.3%の人が「ある」と回答した。地域別で見ると、「岐阜県」が73.0%、次いで「高知県」が72.0%、「群馬県」「長崎県」