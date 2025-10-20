大谷翔平 PHOTO:Getty Images ナショナル・リーグチャンピオンシリーズ第4戦で、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が圧巻の二刀流パフォーマンスを披露した。 打っては3本塁打、投げては10奪三振の快投でチームを5対1の勝利に導き、シリーズMVPを受賞。 試合後の会見では、歓喜の中にも冷静さを保ちながら、自身の投打の内容を分析し、チームへの感謝を語った。 大谷翔平 試合後