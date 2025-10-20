第1回【死去から58年「吉田茂」が徹底した「親は親、子は子」深夜帰宅を黙認された娘、外務省高官に父の素性を1年も黙っていた息子】を読む。【写真】葉巻を加えてカメラを見つめ…大磯の邸宅でポーズを取る吉田茂氏1957年の貴重な「リラックス写真」「父・吉田茂」の死を境に吉田茂氏が死去したのは1967（昭和42）年10月20日のこと。戦後日本の基礎を築いた人物として、詳細な説明が野暮に思えるほどの有名政治家である。そ