日本時間１１時００分に中国実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）、小売売上高（9月）、鉱工業生産指数（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）11:00 予想N/A前回5.2%（前年比) 予想N/A前回1.1%（前期比) 小売売上高（9月）11:00 予想3.1%前回3.4%（前年比) 予想4.4%前回4.6%（年初来・前年比) 鉱工業生産指数（9月）11:00 予想N/A前回5.2%