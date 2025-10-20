第1回【“日本ロックの原点”を見た少年──ミッキー吉野が語る原体験とゴールデン・カップス時代】のつづき現在、ゴダイゴとして「結成50周年ライブ」ツアーを行うミッキー吉野（73）が、自身の音楽人生を振り返る。1970年に「ザ・ゴールデン・カップス」を脱退後、1971年には、後に「ゴダイゴ」のベーシストとなるスティーブ・フォックスとバンド「サンライズ」を結成。さらに同年9月に米国のバークリー音楽院に留学した。卒業